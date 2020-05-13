Healthcare
May 13, 2020 / 5:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Roivant Provides Updates For Pivotal Breathe Clinical Trial Evaluating Gimsilumab In COVID-19 Patients

1 Min Read

May 13 (Reuters) - ROIVANT SCIENCES :

* ROIVANT PROVIDES UPDATES FOR PIVOTAL BREATHE CLINICAL TRIAL EVALUATING GIMSILUMAB IN COVID-19 PATIENTS FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

* ROIVANT SCIENCES - INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE UNANIMOUSLY RECOMMENDS BREATHE TRIAL CONTINUATION AFTER PRE-SPECIFIED SAFETY ASSESSMENT

* ROIVANT SCIENCES - BREATHE TRIAL PARTICIPANTS WILL BE PERMITTED TO USE INVESTIGATIONAL ANTIVIRALS INCLUDING REMDESIVIR

* ROIVANT SCIENCES - GIMSILUMAB HAS DEMONSTRATED A FAVORABLE SAFETY AND TOLERABILITY PROFILE BASED ON DATA COLLECTED TO DATE Source text for Eikon:

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