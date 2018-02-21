BRIEF-Roku Qtrly Earnings Per Share $0.06

Feb 21 (Reuters) - Roku Inc:
* ROKU RELEASES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* ACTIVE ACCOUNTS INCREASED 44% YOY TO 19.3 MILLION AT QUARTER END
* “GIVEN THE TRAJECTORY OF THE PLATFORM SEGMENT,WE EXPECT RAPID REVENUE GROWTH AND GROSS MARGIN EXPANSION TO CONTINUE IN 2018”
* SEES 2018 TOTAL NET REVENUE $660 MILLION TO $690 MILLION
* SEES Q1 2018 TOTAL GROSS PROFIT $52 MILLION TO $58 MILLION
* Q4 REVENUE VIEW $182.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONTINUED TO SEE SHIFT IN ACCOUNT GROWTH TO ROKU TV LICENSING PROGRAM, MORE THAN HALF OF NEW ACCOUNTS COMING FROM LICENSED SOURCES IN Q4
* FY2018 REVENUE VIEW $661.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY AVERAGE REVENUE PER USER GREW 48 PERCENT YOY TO $13.78
* ADVERTISING REPRESENTED ABOUT THREE QUARTERS OF PLATFORM REVENUES IN QUARTER, UP FROM LESS THAN TWO THIRDS IN PRIOR YEAR
* Q1 REVENUE VIEW $131.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: