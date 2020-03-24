Healthcare
March 24, 2020 / 10:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rosenbauer International Prepares For Temporary Production Cutback In Austria

1 Min Read

March 24 (Reuters) - ROSENBAUER INTERNATIONAL AG:

* PREPARES REDUCTION OF PRODUCTION IN AUSTRIA

* CRITICAL FUNCTIONS SUCH AS CUSTOMER SERVICE AND SALES REMAIN IN PLACE, AND DISRUPTIONS TO INTERNATIONAL GROUP LOCATIONS SHOULD BE AVOIDED AS FAR AS POSSIBLE

* THIS MEASURE IS DESIGNED TO PROTECT THE HEALTH OF EMPLOYEES AND COMES IN RESPONSE TO WORK STOPPAGES ANNOUNCED BY A NUMBER OF SUPPLIERS

* ANNUAL SHUTDOWN OF THE AUSTRIAN LOCATIONS, WHICH WAS ORIGINALLY SCHEDULED FOR AUGUST, WILL THEREFORE BE BROUGHT FORWARD TO APRIL 6-17

* HOPES TO SAFEGUARD AS MANY JOBS AS POSSIBLE BEYOND THE DURATION OF THE CRISIS

* DIRECT AND INDIRECT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON COMPANY IS CURRENTLY STILL LIMITED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below