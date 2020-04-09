Healthcare
April 9, 2020 / 7:29 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rotala PLC Withdraws Market Guidance

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Rotala PLC:

* ROTALA PLC - BANKERS TO COMPANY, HSBC BANK PLC, HAVE INCREASED OVERDRAFT FACILITY OF COMPANY FROM £3.5 MILLION TO £6.6 MILLION.

* ROTALA PLC - VEHICLE OPERATING LEASES HAVE BEEN TERMINATED WHERE POSSIBLE;

* ROTALA PLC - MAJORITY OF HIRE PURCHASE FINANCE PROVIDERS HAVE DECLARED A THREE MONTH MORATORIUM ON INSTALMENT PAYMENTS;

* ROTALA PLC - NO FINAL DIVIDEND WILL BE PROPOSED TO AGM

* ROTALA PLC - CORONAVIRUS CRISIS HAS MADE REDUNDANT ALL PREVIOUS GUIDANCE GIVEN TO MARKET

* ROTALA PLC - TO WITHDRAW MARKET GUIDANCE AT THIS TIME. Source text for Eikon: Further company coverage:

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