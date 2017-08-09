FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 days ago
BRIEF-Rothschild & Co Q1 revenue up at 409 million euros
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
War room 2.0?
Aerospace & Defense
War room 2.0?
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 9, 2017 / 3:59 PM / 6 days ago

BRIEF-Rothschild & Co Q1 revenue up at 409 million euros

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - ROTHSCHILD & CO SCA:

* ROTHSCHILD GLOBAL ADVISORY: Q1 REVENUE DOWN 6% TO €225 MILLION (Q1 2016/2017: €240 MILLION) (ADDS DIVISION)

* Q1 REVENUE EUR ‍​ 409 MILLION VERSUS EUR 390 MILLION YEAR AGO

* WE WOULD EXPECT OUR REVENUE FOR THE NINE MONTHS TO DECEMBER 2017 TO BE SLIGHTLY BELOW LAST YEAR’S LEVEL

* ROTHSCHILD PRIVATE WEALTH & ASSET MANAGEMENT: Q1 REVENUE UP 40% TO €126 MILLION ‍​

* ROTHSCHILD MERCHANT BANKING: Q1 REVENUE DOWN 16% TO €47 MILLION‍​ Source text: bit.ly/2wtLZjz Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.