Healthcare
March 23, 2020 / 5:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Roularta To Propose To General Meeting Not To Pay Dividend

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Roularta Media Group NV:

* ROULARTA CONTINUES TO PRODUCE AND DISTRIBUTE ALL NEWSPAPERS AND MAGAZINES VIA PRESS OUTLETS AND BY POST

* PUBLICATION OF COMPLIMENTARY MAGAZINES DE STREEKKRANT AND DE ZONDAG WILL BE STOPPED FOR 5 WEEKS

* TEMPORARY UNEMPLOYMENT HAS BEEN INTRODUCED FOR COMPLEMENTARY MAGAZINES RELATED ACTIVITIES

* BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE TO GENERAL MEETING THAT A DIVIDEND NOT BE PAID

* ADVERTISING MARKET, WHICH STILL REPRESENTS 40% OF ROULARTA’S REVENUE, IS SUFFERING FROM CORONA VIRUS Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below