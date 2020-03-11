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March 11, 2020 / 5:59 PM / Updated 36 minutes ago

BRIEF-Roumell Asset Management Reports 3.3% Stake In Liquidity Services

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Liquidity Services Inc:

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT LLC REPORTS 3.3% STAKE IN LIQUIDITY SERVICES INC AS OF MARCH 11, 2020 - SEC FILING

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT SAYS AS OF MARCH 6, DECIDED TO SEND LETTER TO LIQUIDITY SERVICES’ BOARD TO ASK IT REVIEW STRATEGIC OPTIONS

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT SAYS SENT LETTER, DATED MARCH 11, 2020, TO LIQUIDITY SERVICES’ BOARD

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT LLC - BELIVES LIQUIDITY SERVICES’S STOCK IS UNDERVALUED AND REPRESENTS ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY Source text : (bit.ly/2vh23ti) Further company coverage:

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