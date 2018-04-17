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Market News
April 17, 2018 / 6:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Roumell Asset Management Submits Letter To Board Of Directors Of Medley Capital

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - ROUMELL ASSET MANAGEMENT :

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT SUBMITS LETTER TO BOARD OF DIRECTORS OF MEDLEY CAPITAL

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT SAYS OWNS ROUGHLY 1.1 MILLION SHARES OF MEDLEY CAPITAL CORP OR ABOUT 2.1% OF MCC’S OUTSTANDING SHARES AS OF FEB 5

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT-BELIEVE MEDLEY CAPITAL BOARD SHOULD UNDERTAKE EFFORT TO SELL BUSINESS; UNDERLYING INVESTMENT PORTFOLIO & MANAGEMENT AGREEMENT

* ROUMELL ASSET MANAGEMENT SAYS “BELIEVE THERE IS AN ATTRACTIVE MARKET FOR MCC’S INVESTMENT PORTFOLIO WELL ABOVE WHERE MCC’S CURRENT STOCK TRADES” Source text for Eikon: Further company coverage:

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