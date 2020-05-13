Healthcare
May 13, 2020 / 6:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Rovi Q1 Net Profit Up At 13.9 Mln Euros YoY, Sees Main Negative Impact On Group's Sales In Q2

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA :

* Q1 NET PROFIT 13.9 MILLION EUROS VERSUS 6.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 20.0 MILLION EUROS VERSUS 11.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 TOTAL OPERATING REVENUE 101.2 MILLION EUROS VERSUS 82.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* ROVI SAYS EXPECTS RATE OF OPERATING REVENUE GROWTH FOR 2020 LOCATED IN THE MID SINGLE DIGIT RANGE

* IT IS NOT YET POSSIBLE TO ASSESS PRECISELY THE IMPACT THAT THE PANDEMIC WILL HAVE ON THE CURRENT FY

* SEES MAIN NEGATIVE IMPACT ON GROUP'S SALES TO OCCUR IN THE SECOND QUARTER OF 2020 Source text: bit.ly/2yUN5uP Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below