FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Rovsing Q1 posts widening EBITDA loss, to initiate cost saving measures
Sections
Featured
Mugabe's fate unclear amid coup confusion
Zimbabwe
Mugabe's fate unclear amid coup confusion
Amazon to become biggest impact investor ever
Breakingviews
Amazon to become biggest impact investor ever
Barnes & Noble brushes off investor's plan to take it private
Business
Barnes & Noble brushes off investor's plan to take it private
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Software
November 17, 2017 / 6:36 AM / in an hour

BRIEF-Rovsing Q1 posts widening EBITDA loss, to initiate cost saving measures

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - ROVSING A/S

* Q1 REVENUE DKK ‍4.0​ MILLION VERSUS DKK 9.0 MILLION YEAR AGO

* ‍CONSIDERS FINANCIAL PERFORMANCE IN 1ST QUARTER 2017/18 AS BEING UNSATISFACTORY.​

* ‍OUTLOOK FOR FINANCIAL YEAR 2017/18 IS MAINTAINED​

* ‍UPDATED STRATEGY IS EXPECTED TO BE DISCLOSED BEFORE END OF 2017​

* ‍FULL-YEAR OUTLOOK FOR FINANCIAL YEAR 2017/18 IS MAINTAINED​

* ‍COST SAVING MEASURES WILL BE INITIATED AND TAKE EFFECT AS SOON AS POSSIBLE.​

* Q1 EBITDA LOSS DKK ‍2.2​ MILLION VERSUS LOSS DKK 0.2 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.