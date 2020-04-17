Healthcare
April 17, 2020 / 3:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Royal Bafokeng Platinum Says Co Will Recommence Its Operations On April 20

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Royal Bafokeng Platinum Ltd:

* JSE: RBP - RBPCB - UPDATE ON THE RECOMMENCEMENT OF RBPLAT’S OPERATIONS

* ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD - WILL THEREFORE RECOMMENCE ITS OPERATIONS ON 20 APRIL 2020

* ROYAL BAFOKENG PLATINUM - EXECUTIVE COMMITTEE AND SENIOR MANAGEMENT HAVE VOLUNTARILY WAIVED 33% OF THEIR SALARY DURING LOCKDOWN PERIOD

* ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD - EXECUTIVE COMMITTEE AND SENIOR MANAGEMENT HAVE VOLUNTARILY WAIVED 33% OF THEIR SALARY DURING LOCKDOWN PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

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