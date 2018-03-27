BRIEF-Royal Bank Of Scotland Says Unit Silvermere Proposes 53 Mln​ Stg Cash Offer For FreeAgent

March 27 (Reuters) - Royal Bank Of Scotland:
* RECOMMENDED CASH OFFER FOR FREEAGENT HOLDINGS PLC BY SILVERMERE HOLDINGS
* UNDER TERMS OF ACQUISITION, SCHEME SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE 120 PENCE IN CASH FOR EACH FREEAGENT SHARE HELD
* OFFER PRICE REPRESENTS A PREMIUM OF APPROXIMATELY 86.0 PER CENT TO CLOSING PRICE PER FREEAGENT SHARE OF 64.5 PENCE ON MARCH 26
* DEAL TERMS VALUING ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED SHARE CAPITAL OF FREEAGENT AT APPROXIMATELY £53 MILLION
* FREEAGENT DIRECTORS INTEND UNANIMOUSLY TO RECOMMEND THAT FREEAGENT SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF SCHEME AT COURT MEETING
* RBS INTENDS TO OPERATE FREEAGENT AS OPERATIONALLY INDEPENDENT MEMBER OF RBS GROUP, RETAINING FREEAGENT’S EXISTING MANAGEMENT TEAM
* INTENDS TO CONTINUE TO USE FREEAGENT BRAND IN TANDEM WITH ITS EXISTING ROYAL BANK OF SCOTLAND AND NATWEST BRANDS Source text for Eikon: Further company coverage: