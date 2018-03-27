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March 27, 2018 / 9:08 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Royal Bank Of Scotland Says Unit Silvermere Proposes 53 Mln​ Stg Cash Offer For FreeAgent

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Royal Bank Of Scotland:

* ‍RECOMMENDED CASH OFFER FOR FREEAGENT HOLDINGS PLC​

* ‍RECOMMENDED CASH OFFER FOR FREEAGENT HOLDINGS PLC BY SILVERMERE HOLDINGS

* ‍UNDER TERMS OF ACQUISITION, SCHEME SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE 120 PENCE IN CASH FOR EACH FREEAGENT SHARE HELD​

* ‍OFFER PRICE REPRESENTS A PREMIUM OF APPROXIMATELY 86.0 PER CENT TO CLOSING PRICE PER FREEAGENT SHARE OF 64.5 PENCE ON MARCH 26​

* ‍DEAL TERMS VALUING ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED SHARE CAPITAL OF FREEAGENT AT APPROXIMATELY £53 MILLION​

* ‍FREEAGENT DIRECTORS INTEND UNANIMOUSLY TO RECOMMEND THAT FREEAGENT SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF SCHEME AT COURT MEETING​

* RBS INTENDS TO OPERATE FREEAGENT AS OPERATIONALLY INDEPENDENT MEMBER OF RBS GROUP, RETAINING FREEAGENT’S EXISTING MANAGEMENT TEAM

* ‍INTENDS TO CONTINUE TO USE FREEAGENT BRAND IN TANDEM WITH ITS EXISTING ROYAL BANK OF SCOTLAND AND NATWEST BRANDS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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