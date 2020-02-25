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February 25, 2020 / 11:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Royal Caribbean Says Cancelled 30 Sailings In Southeast Asia Region Due To Coronavirus Outbreak

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - Royal Caribbean Cruises Ltd:

* ROYAL CARIBBEAN SAYS CANCELLED 30 SAILINGS IN SOUTHEAST ASIA AND MODIFIED SEVERAL ITINERARIES IN THE REGION DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK - SEC FILING

* ROYAL CARIBBEAN - CANCELLATION OF SAILINGS IN SOUTHEAST ASIA, MODIFICATION IN ITINERARIES IN REGION TO HAVE ESTIMATED IMPACT OF $0.90/ SHARE IN 2020

* ROYAL CARIBBEAN - IF CO WERE TO CANCEL ALL REMAINING SAILINGS IN ASIA THROUGH APRIL END, WOULD IMPACT 2020 FINANCIAL PERFORMANCE BY ADDITIONAL $0.30/SHARE

Source Text: (bit.ly/2Pq33C4)

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