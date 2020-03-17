Healthcare
March 17, 2020 / 7:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Royal London sees no long-term impact from coronavirus on business

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Royal London Mutual Insurance Society Ltd:

* IFRS PROFIT BEFORE TAX INCREASED TO £436M (2018: £111M LOSS) DUE TO STRONG INVESTMENT RETURNS

* LIFE AND PENSIONS NEW BUSINESS SALES(2) 5% LOWER

* ASSETS UNDER MANAGEMENT(6) UP 22% TO A NEW HIGH OF £139BN

* STRONG NET ASSET MANAGEMENT INFLOWS, UP 29% TO £9,892M

* OUR ROBUST CAPITAL POSITION MEANS WE DO NOT EXPECT CORONAVIRUS TO HAVE ANY MATERIAL LONG-TERM IMPACT ON OUR BUSINESS

* PROFITSHARE OF £140M POST-TAX (2018: £150M), 7% LOWER THAN LAST YEAR REFLECTING CONTINUED OUTLOOK FOR LOW INTEREST RATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Rachel Armstrong)

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