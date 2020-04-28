BRIEF-Royal Unibrew Q1 EBIT Down At DKK 200 Mln

April 28 (Reuters) - Royal Unibrew A/S:
* DELIVERED A FINANCIAL RESULT FOR Q1 IN 2020 IN LINE WITH RESULT OF LAST YEAR DESPITE NEGATIVE IMPACT FROM COVID-19 VIRUS
* Q1 NET REVENUE DKK 1,524 MILLION VERSUS DKK 1,521 MILLION YEAR AGO
* YEAR STARTED STRONGLY AND AHEAD OF LAST YEAR IN BOTH JANUARY AND FEBRUARY
* INITIAL MOMENTUM WAS DRIVEN BY GREAT INNOVATION INITIATIVES SUCH AS LAUNCH OF NEW ROYAL 0,0% BEER IN DENMARK AND JAFFA JUICY IN FINLAND
* ON CORONAVIRUS: IN MARCH, ON-TRADE BUSINESS PARTICULARLY IN ITALY AND DENMARK WAS IMPACTED BY COVID-19 REGULATIONS LEADING TO A PERFORMANCE BELOW LAST YEAR
* EBIT FOR Q1 2020 WAS DKK 11 MILLION LOWER THAN IN 2019 AND AMOUNTED TO DKK 200 MILLION (2019: DKK 211 MILLION)
* VOLUMES FOR Q1 2020 WERE IN LINE WITH Q1 2019 AND AMOUNTED TO 2.2 MILLION HECTOLITERS
* AS ANNOUNCED IN MARCH 2020 SITUATION ON COVID-19 PANDEMIC REDUCES FINANCIAL VISIBILITY AND 2020 OUTLOOK IS CONSEQUENTLY SUSPENDED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)