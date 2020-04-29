Healthcare
April 29, 2020 / 9:54 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-RTI Surgical Enters Second Amendment To Equity Purchase Agreement

1 Min Read

April 29 (Reuters) - RTI Surgical Holdings Inc:

* RTI SURGICAL HOLDINGS INC - ENTERED INTO A SECOND AMENDMENT TO EQUITY PURCHASE AGREEMENT WITH ARDI BIDCO LTD

* RTI SURGICAL HOLDINGS INC - AMENDMENT REDUCES BASE PURCHASE PRICE FROM $490 MILLION TO $440 MILLION, WITH ALL OF PURCHASE PRICE BEING PAID IN CASH

* RTI SURGICAL HOLDINGS - AMENDMENT EXTENDS OUTSIDE DATE FOR CLOSING TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY PURCHASE AGREEMENT FROM JULY 13 TO AUGUST 31 Source text: (bit.ly/3aJFegs) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below