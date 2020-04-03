Healthcare
April 3, 2020 / 9:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-RTI Surgical Says CEO Will Forgo 50% Of His Base Salary

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April 3 (Reuters) - RTI Surgical Holdings Inc:

* RTI SURGICAL HOLDINGS - IN LIGHT OF UNCERTAINTY CREATED BY COVID-19 PANDEMIC, FOR INDEFINITE PERIOD OF TIME, CAMILLE FARHAT, PRESIDENT & CEO, WILL FORGO 50% OF HIS BASE SALARY

* RTI SURGICAL HOLDINGS - JONATHON M. SINGER, JOHN VARELA, AND OLIVIER VISA WILL FORGO 30% OF THEIR RESPECTIVE BASE SALARIES - SEC FILING

* RTI SURGICAL HOLDINGS - IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC, ON MARCH 31, CO NOTIFIED EMPLOYEES THAT IT WILL FURLOUGH OR REDUCE HOURS OF OVER 500 OF U.S.-BASED EMPLOYEES, BEGINNING APRIL 6

* RTI SURGICAL HOLDINGS - AFFECTED EMPLOYEES WILL CONTINUE TO BE EMPLOYEES OF CO AND RECEIVE EMPLOYEE BENEFITS

* RTI SURGICAL HOLDINGS - CANNOT PREDICT WHEN IT WILL BE ABLE TO RESUME NORMAL OPERATIONS Source text: bit.ly/39H3YVW Further company coverage:

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