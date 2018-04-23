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April 23, 2018 / 8:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Rush Enterprises Q1 Earnings Per Share $0.51

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Rush Enterprises Inc:

* RUSH ENTERPRISES, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.51

* Q1 REVENUE $1.241 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.19 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* RUSH ENTERPRISES - EXPECT CLASS 8 VEHICLE SALES IN Q2 TO BE FAIRLY CONSISTENT WITH Q1 AND TO ACCELERATE IN SECOND HALF OF YEAR

* RUSH ENTERPRISES - EXPECTS TO RECORD AMORTIZATION EXPENSE OF $9.3 MILLION RELATED TO REPLACEMENT OF ERP PLATFORM COMPONENTS DURING Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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