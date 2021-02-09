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Healthcare

BRIEF-Russia's State Wealth Fund Says Azerbaijan Okays Trials Of Sputnik V, AstraZeneca Vaccines

By Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND:

* AZERBAIJAN ISSUES PERMIT TO CONDUCT WORLD’S FIRST CLINICAL TRIALS OF VACCINE COMBINATION - SPUTNIK V AND THE ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE

* RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND - CLINICAL TRIALS OF COMBINATION OF SPUTNIK V AND ASTRAZENECA VACCINES WILL BEGIN IN FEBRUARY 2021

* RDIF - STUDY TO ALLOW EVALUATING IMMUNOGENICITY & SAFETY OF COMBINED USE OF SPUTNIK V & VACCINE JOINTLY DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY

* RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND - RESEARCH WILL BE CARRIED OUT OVER COURSE OF SIX MONTHS IN SEVERAL COUNTRIES WITH 100 VOLUNTEERS RECRUITED IN EACH Source text for Eikon: Further company coverage:

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