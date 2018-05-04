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May 4, 2018 / 11:06 AM / in 2 hours

BRIEF-Ruth's Hospitality Group Reports Q1 Earnings Per Share $0.45 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Ruth’s Hospitality Group Inc:

* RUTH’S HOSPITALITY GROUP, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.45 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 REVENUE $116.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $115.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45 EXCLUDING ITEMS

* RUTH’S HOSPITALITY GROUP - RESTAURANT SALES IN Q1 2018 INCREASED 11.0% TO $110.4 MILLION COMPARED TO $99.5 MILLION IN Q1 2017

* REAFFIRMING ITS FULL YEAR 2018 OUTLOOK

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.35, REVENUE VIEW $452.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY COMPANY-OWNED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 1.1% ON A FISCAL YEAR BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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