BRIEF-Ruth's Hospitality Group Reports Q1 Earnings Per Share $0.45 From Continuing Operations

May 4 (Reuters) - Ruth’s Hospitality Group Inc:
* RUTH’S HOSPITALITY GROUP, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE $116.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $115.7 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45 EXCLUDING ITEMS
* RUTH’S HOSPITALITY GROUP - RESTAURANT SALES IN Q1 2018 INCREASED 11.0% TO $110.4 MILLION COMPARED TO $99.5 MILLION IN Q1 2017
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.35, REVENUE VIEW $452.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY COMPANY-OWNED COMPARABLE RESTAURANT SALES DECREASED 1.1% ON A FISCAL YEAR BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: