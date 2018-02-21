BRIEF-Ruth's Hospitality Group Reports Q4 EPS $0.31 From Continuing Operations

Feb 21 (Reuters) - Ruth’s Hospitality Group Inc:
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF $29 MILLION TO $31 MILLION
* RUTH’S HOSPITALITY GROUP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.44 EXCLUDING ITEMS
* COMPANY ANNOUNCES 22% INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND TO $0.11 PER SHARE
* Q4 COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASE 1.5% ON A COMPARABLE 14-WEEK BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)