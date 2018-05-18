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May 18, 2018 / 4:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Rxi Pharmaceuticals Announces Positive Results From Phase 2 Trial With Samcyprone For Treatment Of Common Warts

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Rxi Pharmaceuticals Corp:

* RXI PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM PHASE 2 TRIAL WITH SAMCYPRONE™ FOR THE TREATMENT OF COMMON WARTS

* RXI PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM PHASE 2 TRIAL WITH SAMCYPRONE™ FOR THE TREATMENT OF COMMON WARTS

* RXI PHARMACEUTICALS CORP - STUDY SUCCESSFULLY MEETS ITS PRIMARY EFFECTIVENESS OBJECTIVES AND ITS SECONDARY SAFETY AND TOLERABILITY OBJECTIVES

* RXI PHARMACEUTICALS CORP - STUDY RESULTS SHOW THAT SAMCYPRONE WAS SAFE AND WELL TOLERATED Source text for Eikon: Further company coverage:

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