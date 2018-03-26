FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 26, 2018 / 8:57 PM / in 16 hours

BRIEF-RXI Says Determined Interim Financial Statements For Qtrs Ended March 31, June 30, Sept 30, 2017 Should No Longer Be Relied Upon‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Rxi Pharmaceuticals Corp:

* RXI - ON MARCH 20, DETERMINED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR QTRS ENDED MARCH 31, JUNE 30, AND SEPT 30, 2017 SHOULD NO LONGER BE RELIED UPON‍​

* RXI PHARMACEUTICALS - ‍ADJUSTMENT IN RESTATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR PRIOR PERIODS IS A NON-CASH CHARGE​

* RXI - ‍ADJUSTMENT IN RESTATED STATEMENTS DID NOT AFFECT PREVIOUSLY REPORTED NET LOSS/OPERATING CASH FLOWS, HAD NO IMPACT ON BALANCE SHEET​

* RXI - CONCLUDED INTERNAL CONTROL DEFICIENCIES SPECIFIC TO ISSUE REPRESENT ‘MATERIAL WEAKNESS’ IN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING​

* RXI - DETERMINED CO'S DISCLOSURE CONTROLS & PROCEDURES WERE NOT EFFECTIVE FOR PRIOR PERIODS​ Source text: [bit.ly/2uk8hHF] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.