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April 25, 2018 / 10:04 PM / in 2 hours

BRIEF-Ryan J. Morris Says Notified Infusystem Of Interest To Discuss Strategic Transaction With Co

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Ryan J. Morris:

* RYAN J. MORRIS SAYS NOTIFIED INFUSYSTEM HOLDINGS THAT THEY WOULD LIKE TO DISCUSS POSSIBILITY OF NEGOTIATING STRATEGIC TRANSACTION WITH INFUSYSTEM TO ACQUIRE INFUSYSTEM

* RYAN J. MORRIS SAYS INFUSYSTEM HAS INDICATED TO RYAN J. MORRIS THAT IT DID NOT WANT TO ENGAGE IN DISCUSSIONS ON POSSIBILITY OF STRATEGIC TRANSACTION

* RYAN J. MORRIS SAYS DELIVERED LETTER TO INFUSYSTEM NOMINATING SLATE OF SIX DIRECTOR CANDIDATES FOR ELECTION TO ITS BOARD Source text: (bit.ly/2Fhv8DJ) Further company coverage:

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