BRIEF-Ryanair CEO reports spike in bookings but says 'flying blind'

May 18 (Reuters) - Ryanair Chief Executive Michael O’Leary in introductoary remarks on investor conference call:
* SAYS WEEKEND BOOKINGS UP OVER 50% VERSUS PREVIOUS WEEKEND; FROM A VERY LOW BASE
* SAYS Q1 LOSS AROUND 200 MILLION EUROS, ‘UNDER 300 MILLION’
* WE WOULD BE LUCKY TO SEE A 50% LOAD FACTOR IN Q2; HOPEFUL OF 75% LOAD FACTOR FOR WINTER
* ‘WE HAVEN’T A BULL’S NOTION’ ON PRICE LEVELS FOR COMING MONTHS
* 50-60% LOAD FACTOR WOULD MEAN RYANAIR ‘CLOSE TO BREAK-EVEN’
* IF NO AGREEMENT ON PAY CUTS, THERE WILL BE EVEN GREATER JOB LOSSES
* EXPECTS ‘MASSIVELY DISTORTED’ MARKET IN EU FOR NEXT 4-5 YEARS DUE TO STATE AID
* SAYS ITALIAN AUTHORITIES THREATENING TO IMPOSE ALITALIA TERMS AND CONDITIONS ON OTHER AIRLINES OPERATING IN ITALY
* CASH BURN IS 10-15 MILLION EUR PER WEEK EXCLUDING FUEL SURCHARGE
* THINKS REASONABLE PROSPECT WILL GET SOME MAX AIRCRAFT IN LAST QUARTER OF 2020, FIRST QUARTER 2021
* EXPECT MEASURES BY SPAIN, PORTUGAL AND GREECE ON ENABLING TOURISM; HOPES UK WILL BE EMBARRASSED INTO DROPPING COVID QUARANTINE (Reporting By Conor Humphries)