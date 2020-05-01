Healthcare
May 1, 2020 / 7:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ryanair CEO says may cancel some aircraft orders; sees FY loss

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Ryanair Chief Executive Michael O’Leary, speaking to Reuters TV:

* SAYS TO CUT 15% OF STAFF OVER NET 2-3 MONTHS AND PAY CUTS FOR REMAINDER

* ‘PRICING IS GOING TO BE GRIM, THE COMPETITION ENVIRONMENT IS GOING TO BE GRIM FOR I THINK THE NEXT 2 OR 3 YEARS’

* FINANCIALLY STRONGEST AIRLINES ARE GOING TO COME OUT OF COVID-19 CRISIS THE WEAKEST DUE TO ‘STATE-AID DOPING’

* ‘OUR RECOVERY IS GOING TO BE HUGELY DISTORTED’ BY STATE AID

* ‘WE ARE SEEING WHETHER WE WILL DELAY OR CANCEL SOME OF THOSE ORDERS’ TO RIGHT-SIZE AIRLINE FOR NEXT YEAR OR 2

* WE WILL ALSO LOSE MONEY IN Q2; INEVITABLE THAT THIS YEAR WE WILL MAKE A SMALL LOSS

* I STILL THINK BOUNCE-BACK IN JULY-SEPT WILL BE STRONG IN VOLUME TERMS; SEES 40% OF NORMAL CAPACITY IN JULY, 60% IN AUGUST

* WE CAN SURVIVE THIS FOR CERTAINLY 12 MONTHS; WE WILL SURVIVE THIS BUT WITH VERY LITTLE CASH LEFT (Reporting By Natalie Thomas and Conor Humphries)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below