BRIEF-Ryanair Says Calls On UK Transport Minister To Reverse Aircrew Quarantine Restrictions On Flights To/From Denmark

Nov 9 (Reuters) - Ryanair Holdings PLC:
* RYANAIR -HAVE BEEN NOTIFIED BY UK DEPARTMENT. OF TRANSPORT THAT ITS CREWS CANNOT OPERATE FLIGHTS TO/FROM DENMARK WITHOUT 14-DAY QUARANTINE UPON RETURN TO UK
* RYANAIR - HAVE NO CHOICE BUT TO CANCEL ALL FLIGHTS TO/FROM DENMARK WITH IMMEDIATE EFFECT UNTIL 14-DAY AIRCREW QUARANTINE IS REMOVED
* RYANAIR -CALLS ON UK TRANSPORT MINISTER TO REVERSE AIRCREW QUARANTINE RESTRICTIONS ON FLIGHTS TO/FROM DENMARK Source text : bit.ly/2I9uRKQ Further company coverage:
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