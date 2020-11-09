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Healthcare

BRIEF-Ryanair Says Calls On UK Transport Minister To Reverse Aircrew Quarantine Restrictions On Flights To/From Denmark

By Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - Ryanair Holdings PLC:

* RYANAIR -HAVE BEEN NOTIFIED BY UK DEPARTMENT. OF TRANSPORT THAT ITS CREWS CANNOT OPERATE FLIGHTS TO/FROM DENMARK WITHOUT 14-DAY QUARANTINE UPON RETURN TO UK

* RYANAIR - HAVE NO CHOICE BUT TO CANCEL ALL FLIGHTS TO/FROM DENMARK WITH IMMEDIATE EFFECT UNTIL 14-DAY AIRCREW QUARANTINE IS REMOVED

* RYANAIR -CALLS ON UK TRANSPORT MINISTER TO REVERSE AIRCREW QUARANTINE RESTRICTIONS ON FLIGHTS TO/FROM DENMARK Source text : bit.ly/2I9uRKQ Further company coverage:

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