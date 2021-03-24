BRIEF-Ryanair's Spanish summer 2021 schedule 20% bigger than in previous years

March 24 (Reuters) - Ryanair Marketing Director Dara Brady says:
* RYANAIR PLANS 2500 WEEKLY FLIGHTS IN SPAIN IN 2021
* RYANAIR EXPECTS 26-30 MILLION PASSENGERS IN 2021
* RYANAIR OPPOSES SPANISH STATE AID TO PLUS ULTRA AIRLINE
* RYANAIR FINDS PLUS ULTRA AID “ABSOLUTELY BIZARRE” AND “A WASTE OF TAXPAYERS’ MONEY”
* RYANAIR DOMESTIC SCHEDULE FOR SUMMER IS 20% BIGGER THAN IN PREVIOUS YEARS
* RYANAIR EXPECTS VACCINATION ACCELERATION WILL ALLOW A ‘DECENT’ SCHEDULE IN SUMMER 2021
* RYANAIR WILL NOT APPEAL AGAINST DECISION TO UPHOLD AID TO PLUS ULTRA FOR NOW
* RYANAIR MARKETING DIRECTOR SAYS AIRLINES SHOULDN’T BE MADE RESPONSIBLE FOR TESTING PASSENGERS FOR COVID
* RYANAIR FOCUSES ON APPEAL AGAINST RESCUE PACKAGE FOR AIR EUROPA, WHICH IT FINDS DISCRIMINATORY Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by Clara-Laeila Laudette)
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