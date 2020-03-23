Healthcare
March 23, 2020 / 9:19 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ryman Healthcare Withdraws Previously Communicated Profit & Build Rate Guidance

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Ryman Healthcare Ltd:

* WITHDRAWING PREVIOUSLY COMMUNICATED PROFIT AND BUILD RATE GUIDANCE

* ANTICIPATE CEASING CONSTRUCTION IN NEW ZEALAND WITHIN NEXT 36 HOURS WHILE RESTRICTIONS ON PEOPLE’S MOVEMENTS ARE IN PLACE

* SALES OF OCCUPATION RIGHTS TO BE SIGNIFICANTLY RESTRICTED IN COMING WEEKS AS A RESULT OF EMERGENCY ANNOUNCEMENTS

* WILL CONTINUE TO ADMIT NEW RESIDENTS TO CARE CENTRES AND RETIREMENT VILLAGES DURING THIS PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below