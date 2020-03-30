Healthcare
March 30, 2020 / 5:30 AM / in an hour

BRIEF-S Hotels And Resorts Suspending Hotel Operations Temporarily In Response To Covid-19 Pandemic

1 Min Read

March 30 (Reuters) - S Hotels and Resorts PCL:

* IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC, CO SUSPENDING ITS HOTEL OPERATIONS TEMPORARILY

* IN THAILAND, EARNINGS PER SHARE’S FOUR RESORTS WILL SUSPEND THEIR OPERATIONS DURING APRIL 1-30, 2020

* ALL BUSINESSES IN MALDIVES, WILL SUSPEND THEIR OPERATIONS FROM APRIL 1, 2020 TILL FURTHER NOTICE

* IN UNITED KINGDOM WHERE EARNINGS PER SHARE HAS 29 HOTELS, MAJORITY OF PROPERTIES HAVE SUSPENDED THEIR OPERATIONS TILL END OF APRIL

* IN FIJI, MAURITIUS, EARNINGS PER SHARE’S THREE RESORTS HAVE PREPARED TEMPORARY SUSPENSION ON OPERATIONS FOLLOWING GOVERNMENT DIRECTIVES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below