Switzerland Market Report
March 1, 2019 / 2:31 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-S.A Competition Commission Recommends Tribunal Conditional Approval Of Glencore SA-CSA Proposed Merger

1 Min Read

March 1 (Reuters) - S. Africa’s Competition Commission:

* RECOMMENDED TO TRIBUNAL THAT PROPOSED MERGER OF GLENCORE SA INTENDS TO ACQUIRE CSA, BE APPROVED, WITH CONDITIONS

* FOUND THAT PROPOSED TRANSACTION OF GLENCORE SA-CSA DEAL RAISES PUBLIC INTEREST CONCERNS

* APPROVED, WITHOUT CONDITIONS, PROPOSED MERGER, WHEREBY COMMSCOPE INTENDS TO ACQUIRE ARRIS

* GLENCORE TO ENSURE CSA CONTINUES TO MEET ANY ONGOING CONTRACTUAL OBLIGATIONS IT HAS TOWARDS RETIRED EMPLOYEES OF CSA Source text for Eikon: Further company coverage:

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