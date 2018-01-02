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January 2, 2018 / 9:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sabby Management Reports A 9.99 Pct Stake In Strata Skin Sciences

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Strata Skin Sciences Inc:

* SABBY MANAGEMENT LLC REPORTS A 9.99 PCT STAKE IN STRATA SKIN SCIENCES INC AS OF JAN 2 - SEC FILING

* SABBY MANAGEMENT SAYS CHANGE IN THE LEADERSHIP AT STRATA SKIN SCIENCES INC‘S BOARD LEVEL MAY BE NECESSARY

* SABBY MANAGEMENT, IN LETTER TO STRATA SKIN SCIENCES, EXPRESS ITS DISSATISFACTION WITH CERTAIN ACTIONS TAKEN BY CO‘S BOARD IN PAST FEW WEEKS

* SABBY MANAGEMENT URGES STRATA SKIN SCIENCES BOARD TO PROVIDE AN UPDATE BY JAN 22, ON ITS EXPLORATION OF ITS STRATEGIC ALTERNATIVES Source text: (bit.ly/2CuNfbV) Further company coverage:

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