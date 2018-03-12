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Market News
March 12, 2018 / 6:39 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Sabesp announces corporate reorganization

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Sabesp:

* MATERIAL FACT: CORPORATE REORGANIZATION OF SABESP

* SÃO PAULO STATE GOVERNMENT RECEIVED FROM GROUP OF INVESTORS LETTER AIMING POTENTIAL ACQUISITION OF PART OF SHARES, HELD BY GESP

* ‍TRANSACTION STRUCTURED EXCLUSIVELY AT HOLDCO LEVEL AND WILL NOT AFFECT CORPORATE CONTROL OF SABESP, WHICH WILL REMAIN HELD BY GESP CONSISTENTLY​

* LETTER WILL BE ASSESSED BY STATE PRIVATIZATION PROGRAM’S BOARD WHICH HAS AUTHORITY TO DECIDE FOR CONTINUITY AND CONDITIONS

* IDENTITY OF INVESTORS AND CONTENT OF LETTER WILL BE KEPT UNDER SECRECY Source text for Eikon: Further company coverage:

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