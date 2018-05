May 10 (Reuters) - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP:

* COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP- QTRLY NET OPERATING REVENUE TOTALED R$ 3,699.6 MILLION, UP 4% IN THE SAME PERIOD LAST YEAR

* COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP- QTRLY NET INCOME OF R$ 580.4 MILLION, COMPARED TO A NET INCOME OF R$ 674.4 MILLION IN 1Q17