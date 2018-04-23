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April 23, 2018 / 11:50 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sabina Gold & Silver, Kitikmeot Inuit Finalize Agreements Relating To Binding Term Sheet

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Sabina Gold & Silver Corp:

* SABINA GOLD & SILVER CORP - CO, KITIKMEOT INUIT ASSOCIATION FINALIZE AGREEMENTS RELATING TO BINDING TERM SHEET ANNOUNCED ON OCTOBER 18, 2017

* SABINA GOLD & SILVER CORP - CO, KIA HAVE ENTERED INTO 20 YEAR BENEFIT AND LAND TENURE AGREEMENTS UNDER A FRAMEWORK AGREEMENT

* SABINA GOLD & SILVER - FRAMEWORK AGREEMENT SETS OUT RIGHTS & OBLIGATIONS WITH RESPECT TO SURFACE LAND ACCESS ON INUIT OWNED LAND ON BACK RIVER PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage:

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