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March 17, 2020 / 9:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sabre To Suspend Payment Of Qtrly Cash Dividends On Co's Common Stock

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Sabre Corp:

* SABRE - BOARD VOTED TO SUSPEND PAYMENT OF QTRLY CASH DIVIDENDS ON CO’S COMMON STOCK

* SABRE - SUSPENDED ITS SHARE REPURCHASE PROGRAM AS PART OF ITS CASH MANAGEMENT MEASURES

* SABRE - VOTED TO SUSPEND PAYMENT OF QTRLY CASH DIVIDENDS TO BETTER MANAGE CASH POSITION IN LIGHT OF CURRENT MARKET CONDITIONS CAUSED BY COVID-19

* SABRE - UNDER AMENDED TERMS, MAY SUSPEND FINANCIAL COVENANT RELATED TO LEVERAGE RATIO IF TRAVEL EVENT DISRUPTION OCCURS Source text for Eikon: (bit.ly/33r1RnP) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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