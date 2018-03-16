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Consumer Goods and Retail
March 16, 2018 / 6:24 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-SAF-HOLLAND Buys Majority Stake In Coupling System Specialist V.Orlandi

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - SAF HOLLAND SA:

* DGAP-NEWS: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND ACQUIRES MAJORITY STAKE IN COUPLING SYSTEM SPECIALIST V.ORLANDI S.P.A.

* ACQUISITION TO CONTRIBUTE SALES OF C. EUR 22 MILLION IN FIRST FY AND HAVE SLIGHT MARGIN-ACCRETIVE EFFECT

* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO APPROX. EUR 39 MILLION

* PARTIES AGREED TO GRANT SAF-HOLLAND A CALL OPTION FOR REMAINING 30 % INTEREST IN COMPANY

* CLOSING OF TRANSACTION IS EXPECTED NO LATER THAN IN Q2 OF 2018

* AFTER TAKEOVER, COMPANY WILL CONTINUE TO OPERATE AS AN INDEPENDENT BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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