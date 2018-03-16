BRIEF-SAF-HOLLAND FY Result For Period Of EUR 41.0 Mln

March 16 (Reuters) - SAF-HOLLAND SA:
* 2017 GROUP SALES OF EUR 1,138.9 MILLION (PY: EUR 1,042.0 MILLION), ORGANIC GROWTH OF 9.3%
* FY ADJUSTED EBIT OF EUR 91.2 MILLION SLIGHTLY ABOVE PRIOR YEAR (PY: EUR 90.4 MILLION)
* FY RESULT FOR PERIOD OF EUR 41.0 MILLION (PY: EUR 43.5 MILLION)
* 2018 OUTLOOK: ORGANIC SALES TO GROW 4% TO 5%; ADJUSTED EBIT MARGIN EXPECTED IN RANGE OF 8% TO 8.5%
* IN ADDITION TO SEEN IMPROVEMENT IN ADJUSTED EBIT, SEES ADDITIONAL POSITIVE EFFECTS ON RESULT IN 2018
* EXPECTS DISPROPORTIONATE INCREASE IN RESULT FOR PERIOD VERSUS ADJUSTED EBIT IN 2018 FINANCIAL YEAR
* OUTLOOK 2018: SEES A LOWER US INCOME TAX RATE IN 2018 FINANCIAL YEAR OF AROUND 23 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)