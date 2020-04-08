BRIEF-Safe Orthopaedics Q1 Revenue Stable At 1.1 Million Euros

April 8 (Reuters) - SAFE ORTHOPAEDICS SA:
* SINCE JULY 2019, COMPANY ENTERED INTO A FINANCING AGREEMENT OF 12.45 MEUR, WHICH REMAINS ON SCHEDULE
* ALL BANKING PARTNERS OF SAFE ORTHOPAEDICS DELAY REIMBURSEMENT OF LOAN MATURITIES AND LEASING MATURITIES UNTIL END OF SEPTEMBER 2020
* AT THE END OF THE FIRST QUARTER OF 2020, THE CASH POSITION AMOUNTED TO 0.54 M€
* FROM MARCH 2020, SLOWDOWN OF SALES AND FINANCIAL MEASURES TAKEN TO HANDLE SANITARY CRISIS
* ON CORONAVIRUS: COMPANY IS PREPARED TO GO THROUGH A PERIOD OF STRONG DECREASE IN SALES FOR Q2 OF 2020
* FURTHERMORE, SAFE ORTHOPAEDICS SHOULD SOON CASH RESEARCH TAX CREDIT FOR AN AMOUNT OF 250 KEUR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)