FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 17, 2018 / 10:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Safeguard Scientifics Considering Sale Of Individual Partner Companies

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Safeguard Scientifics Inc:

* SAFEGUARD SCIENTIFICS ANNOUNCES CHANGE IN STRATEGY AND OPERATIONS

* SAFEGUARD SCIENTIFICS - CO TO CONSIDER INITIATIVES INCLUDING, AMONG OTHERS, SALE OF INDIVIDUAL PARTNER COMPANIES

* SAFEGUARD SCIENTIFICS -CO TO CONSIDER INITIATIVES INCLUDING, AMONG OTHERS, SALE OF CERTAIN PARTNER COMPANY INTERESTS IN SECONDARY MARKET TRANSACTIONS

* SAFEGUARD SCIENTIFICS INC - IMPLEMENTING AN IMMEDIATE INITIATIVE TO GENERATE ANNUAL COST SAVINGS OF BETWEEN $5 MILLION AND $6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.