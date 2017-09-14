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BRIEF-Safestore expects full year earnings to be in line with expectations​
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September 14, 2017 / 6:28 AM / a month ago

BRIEF-Safestore expects full year earnings to be in line with expectations​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - SAFESTORE HOLDINGS PLC:

* ‍GROUP REVENUE IN Q3 IN CER 1 GREW BY 12.5%​

* ‍GROUP LIKE-FOR-LIKE REVENUE IN Q3 IN CER 1 INCREASED 3.2% WITH STRONG PARIS PERFORMANCE​

* ‍GROUP LIKE-FOR-LIKE CLOSING OCCUPANCY OF 76.0% (UP 1.2 PPTS ON Q3 2016)​

* ‍GROUP LIKE-FOR-LIKE AVERAGE STORAGE RATE IN Q3 IN CER 1 GREW 0.8%​

* ‍REFLECTING NORMAL INDUSTRY TRADING PATTERNS, WE ANTICIPATE A REDUCTION IN OCCUPANCY IN Q4 COMPARED TO Q3​

* ‍ANTICIPATE FULL YEAR EARNINGS WILL BE IN LINE WITH BOARD‘S EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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