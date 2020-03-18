Healthcare
March 18, 2020 / 6:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Safestore Says Covid-19 Continues To Create Uncertainty

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Safestore Holdings PLC:

* SAFESTORE HLDGS PLC - UPDATE ON COVID-19 AND RESULT OF AGM

* SAFESTORE HOLDINGS PLC - COVID-19 CONTINUES TO CREATE UNCERTAINTY AND BOARD AND MANAGEMENT ARE MONITORING ONGOING SITUATION CLOSELY

* SAFESTORE HOLDINGS PLC - STORES IN PARIS AND BARCELONA ARE CLOSED OR ARE OPERATING UNDER CERTAIN RESTRICTIONS

* SAFESTORE - WELL-CAPITALISED WITH STRONG BALANCE SHEET AND SIGNIFICANT HEADROOM UNDER DEBT FACILITIES WITH NONE DUE FOR RENEWAL UNTIL 2023 AT EARLIEST

* SAFESTORE HOLDINGS PLC - HAS NOT SEEN A NOTICEABLE IMPACT ON ITS KEY TRADING PERFORMANCE INDICATORS.

* SAFESTORE HOLDINGS PLC - WE CONTINUE TO EARN REVENUE IN STORES IN PARIS AND BARCELONA BUT CUSTOMER MOVE-INS AND MOVE-OUTS ARE REDUCED Source text for Eikon: Further company coverage:

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