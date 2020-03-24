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March 24, 2020 / 9:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Safestyle UK Says Halt In Activity Will Potentially Have Material Impact On Trading For Year Ending Dec 31 2020

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Safestyle UK PLC:

* COVID-19: TEMPORARY CLOSURE OF SITES

* TEMPORARILY CLOSING ALL OF ITS LOCATIONS ACROSS COUNTRY AND WILL ALSO TEMPORARILY CEASE ALL INSTALLATION ACTIVITIES

* DECISION TO TEMPORARILY HALT ACTIVITY WILL POTENTIALLY HAVE A MATERIAL IMPACT ON TRADING FOR YEAR ENDING 31 DECEMBER 2020

* BELIEVES IT HAS FINANCIAL CAPACITY TO WITHSTAND IMPACT OF A CLOSURE OF ITS SITES BEYOND END OF JUNE 2020

* OUTLOOK DURING CRISIS REMAINS UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage:

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