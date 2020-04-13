Healthcare
April 13, 2020 / 9:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Safety Insurance To Reduce Auto Insurance Premiums Due To Covid-19

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Safety Insurance Group Inc:

* SAFETY INSURANCE TO REDUCE AUTO INSURANCE PREMIUMS IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* SAFETY INSURANCE GROUP - ELIGIBLE PERSONAL AUTO POLICYHOLDERS THAT HAVE POLICY IN EFFECT AS OF APRIL 1, GET 15% CREDIT OFF PREMIUM FOR APRIL & MAY

* SAFETY INSURANCE GROUP - PROVIDING AUTO COVERAGE FOR CERTAIN CUSTOMERS WHO ARE NOW USING THEIR PERSONAL VEHICLES TO MAKE FOOD DELIVERIES

* SAFETY INSURANCE GROUP - PLACING A HOLD ON ALL NON-PAYMENT POLICY CANCELLATIONS UNTIL FURTHER NOTICE Source text: (bit.ly/2yakYXJ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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