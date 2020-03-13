Healthcare
March 13, 2020 / 7:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Saga Says Made Decision To Temporarily Suspend Operations Of Cruises Until May 1 2020

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Saga PLC:

* UPDATE IN RELATION TO TRAVEL ADVICE FROM THE GOV’T

* MADE DECISION TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS OF OUR CRUISES UNTIL 1 MAY 2020

* DEMAND FOR OUR CRUISES HAS BEEN VERY POSITIVE, WITH BOOKINGS OF AROUND 80% OF FULL YEAR REVENUE TARGET

* CANCELLATIONS HAD INCREASED IN RECENT WEEKS

* IT IS ESTIMATED THAT A CESSATION OF CRUISE TRADING FOR NEXT 6 WEEKS WILL REDUCE CRUISE PROFIT BEFORE TAX BY BETWEEN £10M AND £15M

* TRAVEL ENVIRONMENT REMAINS UNCERTAIN

* THERE ARE A RANGE OF FURTHER MITIGATING ACTIONS GROUP WILL TAKE INCLUDING ADDITIONAL COST EFFICIENCIES AND REDUCING DISCRETIONARY SPEND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below