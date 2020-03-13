BRIEF-Saga Says Made Decision To Temporarily Suspend Operations Of Cruises Until May 1 2020

March 13 (Reuters) - Saga PLC:
* MADE DECISION TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS OF OUR CRUISES UNTIL 1 MAY 2020
* DEMAND FOR OUR CRUISES HAS BEEN VERY POSITIVE, WITH BOOKINGS OF AROUND 80% OF FULL YEAR REVENUE TARGET
* IT IS ESTIMATED THAT A CESSATION OF CRUISE TRADING FOR NEXT 6 WEEKS WILL REDUCE CRUISE PROFIT BEFORE TAX BY BETWEEN £10M AND £15M
* THERE ARE A RANGE OF FURTHER MITIGATING ACTIONS GROUP WILL TAKE INCLUDING ADDITIONAL COST EFFICIENCIES AND REDUCING DISCRETIONARY SPEND Source text for Eikon: Further company coverage: