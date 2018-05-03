FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 10:41 AM / in an hour

BRIEF-Sage Therapeutics Reports Quarterly Loss Per Share Of $1.68

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - SAGE Therapeutics Inc:

* SAGE THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES UPDATE ON PIPELINE AND PROGRESS TOWARD LAUNCH READINESS

* QUARTERLY LOSS PER SHARE $1.68

* SAGE THERAPEUTICS - ANTICIPATES EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPEX REQUIREMENTS INTO 2020

* EXPECTS THAT OPERATING EXPENSES WILL INCREASE YEAR OVER YEAR IN 2018

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.84 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.