FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Software
May 2, 2018 / 6:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sage trading in line with recently downgraded outlook

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Sage Group PLC:

* H1 UNDERLYING BASIC EPS ROSE 1 PERCENT TO 14.25 PENCE

* NO MATERIAL CHANGES TO FINANCIAL INFORMATION OR GUIDANCE CONTAINED IN ANNOUNCEMENT MADE ON 13 APRIL 2018

* ORGANIC REVENUE GROWTH OF 6.3% (H1 17: 7.4%)

* CONTINUING MOMENTUM IN SAGE BUSINESS CLOUD, WITH ANNUALISED RECURRING REVENUE (ARR) OF £336M, GROWING AT 57%

* ORGANIC OPERATING PROFIT MARGIN OF 24.5% CONSISTENT WITH FRONT-LOADING INVESTMENT IN H1

* THERE HAS BEEN NO CHANGE TO ORGANIC OPERATING PROFIT MARGIN GUIDANCE AT AROUND 27.5% FOR FY18

* ROLLING MID-TERM GUIDANCE REMAINS THAT ORGANIC REVENUE GROWTH WILL REACH 10% ON A SUSTAINABLE BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.