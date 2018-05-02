BRIEF-Sage trading in line with recently downgraded outlook

May 2 (Reuters) - Sage Group PLC:
* NO MATERIAL CHANGES TO FINANCIAL INFORMATION OR GUIDANCE CONTAINED IN ANNOUNCEMENT MADE ON 13 APRIL 2018
* CONTINUING MOMENTUM IN SAGE BUSINESS CLOUD, WITH ANNUALISED RECURRING REVENUE (ARR) OF £336M, GROWING AT 57%
* ORGANIC OPERATING PROFIT MARGIN OF 24.5% CONSISTENT WITH FRONT-LOADING INVESTMENT IN H1
* THERE HAS BEEN NO CHANGE TO ORGANIC OPERATING PROFIT MARGIN GUIDANCE AT AROUND 27.5% FOR FY18
* ROLLING MID-TERM GUIDANCE REMAINS THAT ORGANIC REVENUE GROWTH WILL REACH 10% ON A SUSTAINABLE BASIS Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)