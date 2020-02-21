Healthcare
February 21, 2020 / 11:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sailing Capital Overseas Investments Fund Reports 8.9% Stake In Cellular Biomedicine Group As Of Feb 21

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Feb 21 (Reuters) - Sailing Capital Overseas Investments Fund:

* SAILING CAPITAL OVERSEAS INVESTMENTS FUND REPORTS 8.9% STAKE IN CELLULAR BIOMEDICINE GROUP AS OF FEB 21 - SEC FILING

* SAILING CAPITAL OVERSEAS INVESTMENTS FUND HAD EARLIER REPORTED A 10.1% STAKE IN CELLULAR BIOMEDICINE GROUP AS OF FEB 5, 2018 - SEC FILING

* SAILING CAPITAL OVERSEAS-ON FEB 21, BUYER CONSORTIUM (INCLUDING INITIAL, ADDITIONAL CONSORTIUM MEMBERS) SUBMITTED NEW PROPOSAL TO CELLULAR BIOMEDICINE’S SPECIAL COMMITTEE

* SAILING CAPITAL OVERSEAS-BUYER CONSORTIUM PROPOSED TO ACQUIRE ALL OF CELLULAR BIOMEDICINE'S OUTSTANDING SHARES (OTHER THAN ROLLOVER SHARES) FOR $19.50 PER SHARE IN CASH Source text: (bit.ly/2wCtWfH) Further company coverage:

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