Healthcare
March 27, 2020 / 8:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Salarius Pharmaceuticals Reports Q4 And Full-Year 2019 Financial Results

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Salarius Pharmaceuticals Inc:

* SALARIUS PHARMACEUTICALS INC - REPORTS Q4 AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* SALARIUS PHARMACEUTICALS INC - SECLIDEMSTAT ACHIEVES DOSE-ESCALATION MILESTONE IN PHASE 1/2 EWING SARCOMA CLINICAL TRIAL

* SALARIUS PHARMACEUTICALS INC - THUS FAR SALARIUS’ OPERATIONS CONTINUE WITH MINIMAL INTERRUPTION FROM COVID-19 OUTBREAK

* SALARIUS PHARMACEUTICALS - BELIEVE CO HAS RESOURCES TO ADVANCE BOTH EWING SARCOMA AND AST PROGRAMS INTO SECOND HALF OF 2021 Source : (bit.ly/2UFHDmq) Further company coverage:

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