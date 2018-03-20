FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 20, 2018 / 8:40 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Salesforce Signs Definitive Agreement To Acquire MuleSoft

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - MuleSoft Inc:

* SALESFORCE SIGNS DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE MULESOFT

* MULESOFT INC - SALESFORCE WILL ACQUIRE MULESOFT FOR AN ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY $6.5 BILLION.

* MULESOFT - MULESOFT DEAL CONSIDERATION WILL BE COMPOSED OF $36 IN CASH AND 0.0711 SHARES OF SALESFORCE STOCK PER MULESOFT CLASS A & CLASS B SHARE

* MULESOFT INC - BOARDS OF SALESFORCE AND MULESOFT HAVE UNANIMOUSLY APPROVED DEAL

* MULESOFT INC - SALESFORCE WILL COMMENCE AN EXCHANGE OFFER TO ACQUIRE ALL OF OUTSTANDING SHARES OF MULESOFT

* MULESOFT - ‍SALESFORCE EXPECTS TO FUND CASH CONSIDERATION WITH CASH FROM BALANCE SHEET AND ABOUT $3.0 BILLION OF PROCEEDS FROM DEBT SECURITIES​

* MULESOFT - CO’S STOCKHOLDERS OWNING ABOUT 30% OF OUTSTANDING SHARES HAVE ENTERED INTO TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS WITH SALESFORCE

* MULESOFT INC - ‍SALESFORCE HAS OBTAINED A COMMITMENT FROM BOFA MERRILL LYNCH FOR A $3.0 BILLION BRIDGE LOAN FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.